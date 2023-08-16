Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenman, pas organizasyonları ve şut çalışmalarıyla tamamlandı. Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman, teknik ısınmayla başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla son buldu.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor