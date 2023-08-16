Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenman, pas organizasyonları ve şut çalışmalarıyla tamamlandı. Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.