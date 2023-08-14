Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde kuvvet çalışması gerçekleştiren takım, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz ekibi, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor