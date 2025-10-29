Haberler

Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda teknik ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma yapıldı. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
