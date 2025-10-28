Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.
Bordo-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor