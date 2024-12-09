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Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iki günlük iznin ardından başladı. Antrenman aerobik koşu, ısınma ve taktik çalışmaları ile sürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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