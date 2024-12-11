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Trabzonspor, Galatasaray Karşısında Deplasmanda İlk Galibiyet Peşinde

Trabzonspor, Galatasaray Karşısında Deplasmanda İlk Galibiyet Peşinde
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada galibiyet almayı hedefliyor. 1985-1986 sezonundan sonra 8. deplasman maçında kazanarak kötü gidişata son vermek istiyorlar.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda lider Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında bu sezon bir ilk gerçekleştirmek istiyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta galibiyet alamadı. Söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılılar karşısında kazanarak kötü gidişata son vermek ve yeniden toparlanmayı hedefliyor. Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde ayrıca bu sezon ilk kez dış saha kazanacak.

Deplasmanda tarihi maç

Trabzonspor'un, Galatasaray ile oynayacağı maç ise deplasman tablosu adına tarihi önem taşıyor. 1985-1986 sezonunda bordo-mavililer deplasmanda oynadığı ilk 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etmiş, 8. dış saha maçını ise kazanmıştı. Bu sezonda benzer bir tablo ile karşı karşıya kalan Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda kötü seriye dur diyecek. Puansız ayrılması halinde ise deplasmanda oynadığı ilk 8 maçı kazanamayan takım olarak tarihe geçecek.

Trabzonspor'un, bu sezon Süper Lig'deki deplasman performansı şöyle:

Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

Eyüpspor: 0 - Trabzonspor: 0

Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0

Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1

Göztepe: 2 - Trabzonspor: 1

Çaykur Rizespor: 3 - Trabzonspor: 1

Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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