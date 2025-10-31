Haberler

Trabzonspor, Galatasaray ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 28 puanla lider durumda olan Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, bu maçı kazanarak zirve yarışında puan farkını kapatmak istiyor.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Üst üste 5. galibiyet peşinde

Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Karadeniz ekibi, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor


