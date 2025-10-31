Trabzonspor, Galatasaray ile Kritik Maçta Karşılaşıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 28 puanla lider durumda olan Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, bu maçı kazanarak zirve yarışında puan farkını kapatmak istiyor.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde 28 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında puan farkını kapamak istiyor.
Üst üste 5. galibiyet peşinde
Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.
Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Karadeniz ekibi, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.