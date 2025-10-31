Trabzonspor, Galatasaray ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde 28 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında puan farkını kapamak istiyor.

Üst üste 5. galibiyet peşinde

Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Karadeniz ekibi, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.