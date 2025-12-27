Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda 101-89'luk skorla mağlup etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Galatasaray MCT Technic: Robinson 4, McCollum 10, Palmer 36, White 5, Muhsin Yaşar 4, Can Korkmaz 18, Meeks 3, Rıdvan Öncel 5, Gillespie 4, Omoruyi
Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir 8, Yeboah 14, Hamm 12, Taylor 22, Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Delgado 6, Tinkle, Ege Arar
1. Periyot: 23-27
Devre: 48-46
3. Periyot: 63-73
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor