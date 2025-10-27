Haberler

Trabzonspor, Galatasaray'a Karşı Zafer Peşinde

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, büyük maçlardaki başarısızlıklarına son vermek ve zirve yarışında daha iddialı hale gelmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Ligde geride kalan 10 haftada topladığı 23 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, büyük galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışında daha da iddialı hale gelmek istiyor.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde üç büyük rakibi karşısında ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maç olmak üzere oynadığı 4 maçı kazanamadı.

Tekke yönetimindeki büyük maçlar

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederek büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Fatih Tekke dönemindeki 3 yenilgisi de büyük takımlara karşı

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 21 lig karşılaşmasında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanlarda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, Galatasaray'a kendi evinde 2-0 yenildi.

Galatasaray ile 3. kez karşılaşacak

Trabzonspor, Tekke yönetiminde Galatasaray ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, sarı-kırmızılılara geçen sezon ligde sahasında 2-0, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 3-0 mağlup olarak galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda gol atamazken kalesinde 5 gol gördü.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
