Trabzonspor Futbol Okulu Öğrencisine Biber Gazı Saldırısı

Bursa'da bir Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi, evinin önünde bisikletiyle yanına yaklaşan bir kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkıldı. Olayın ardından Trabzonspor taraftarları tarafından desteklenen öğrenci, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izledi ve Trabzonspor hediye eşyalarıyla ödüllendirildi.

BURSA'da, arkadaşıyla evinin önünde otururken, bisikletiyle yanına yaklaşan Veysel İlhan (31) tarafından yüzüne biber gazı sıkılan Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi Yusuf Emir Bolat (9), Bursa'daki Trabzonspor taraftarlarıyla Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izledi. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta, Bolat'a Trabzonspor bilekliği, atkısı ve şapkası hediye edildi.

Olay, 29 Ekim'de saat 17.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana geldi. Trabzonspor Futbol Okulu'nda eğitim gören Yusuf Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla dondurma yerken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan Veysel İlhan, iddiaya göre, Vay, sen Trabzonsporlu musun diye sordu. Yusuf Emir'in 'evet' yanıtı üzerine, Trabzonspor ezik diyen şüpheli, yanındaki biber gazını çocuğun yüzüne sıkıp uzaklaştı. Yusuf Emir Bolat, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Veysel İlhan, 6 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından Trabzonspor Kulübü tarafından açıklama yapılarak olayın yakın takipçisi olunacağı kaydedilirken, Bursa Trabzonsporlular Derneği yöneticileri de Yusuf Emir Bolat'ı yalnız bırakmadı. Yusuf Emir ve annesi Sonay Baş'ı dernek binalarında ağırlayan Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını birlikte izledi. Karşılaşma Trabzonspor'un galibiyeti ile biterken, Yusuf Emir Bolat'a dernek yöneticileri tarafından, Trabzonspor atkısı, bilekliği ve şapkası hediye edildi.

'HERKES YUSUF EMİR İÇİN SEFERBER OLDU'

Yusuf Emir'in yaşadığı olayın şokunu çabuk atlatması için herkesin seferber olduğuna dikkat çeken AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Orhan Aygün, Herkes Yusuf Emir için seferber oldu. Devletimiz en kısa zamanda o faili yakaladı. Şu anda Allah'a şükür cezaevinde. Biz de Bursa'da yaşayan Trabzonsporlular olarak, Yusuf Emir'i evinde ziyaret ettik. Dertlerini, sıkıntılarını dinledik. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda yardımcı olduk. Sağ olsun Trabzonspor Kulüp Başkanımız, annesini arayarak Trabzonspor-Konyaspor maçına davet etmiş, güzel bir jest olmuş. Biz de Bursa Trabzonsporlular Derneği olarak, Yusuf Emir'i, Fenerbahçe-Trabzonspor maçına moral olsun diye çağırdıkdedi.

'İLK GOLÜ BİZİM TAKIM ATTI, YUSUF'UN AYAĞI UĞURLU GELDİ'

Yaşadığı olaydan sonra Yusuf Emir'e destek olan Bursa Trabzonsporlular Derneğine teşekkür eden anne Sonay Baş ise Yusuf Emir'in başına gelen talihsiz olayın ardından bize en çok desteği,Bursa Trabzonsporlular Derneği verdi, çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlemek için bizi davet ettiler. Çok zarif bir davranıştı. Biz de geldik, geldiğimizde ilk golü bizim takım attı. Galiba Yusuf'un ayağı uğurlu geldi.Oğlumun mutlu olması ve bu olayı çabuk atlatması için Trabzonsporlular seferber oldular. Çok teşekkür ediyorum diye konuştu. (DHA)