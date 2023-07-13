Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı Ödül Töreniyle Son Buldu

Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Türkiye'nin farklı illerinden 32 futbol okulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 12 yaş altı karması katıldı. Törende konuşan yetkililer, organizasyonun başarılı geçtiğini ve sporculara iyi eğitim almaları gerektiğini vurguladılar.

Trabzon spor Futbol Okulları Yaz Kampı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Trabzon spor Futbol Okulları Koordinatörlüğünce 8-13 Temmuz'da düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinden 32 futbol okulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 12 yaş altı karması katıldı.

Yaz kampının gerçekleştirildiği Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, kentte böyle bir organizasyon gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin farklı noktalarından gelen çocukları ağırladıklarını belirten Arıcıoğlu, "Burada çok güzel dostluklar, kardeşlikler kurdular. Hedefine varmış bir proje olmuş, ben tekrar tebrik ve teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon spor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise genç sporcuların spor hayatlarını nasıl inşa etmeleri gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Değerli çocuklar, öncelikle iyi futbolcu olmak çok önemli ama spor yapmak, bu sporun içinde olmak çok daha önemli. Sizler sadece Trabzon şehrinin değil Türk sporunun geleceğisiniz. Bu bilinçte olmanızı istiyorum. Ama futboldan ve spordan daha da önemli bir şey hepinizin çok iyi eğitim alması, en az bir yabancı dil bilmesi. Bunlar size ileriki futbol yaşantınızda çok yardımcı olacak unsurlar."

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın sporculara mesajını ileten Kafkas, "İfade etmek istiyorum ki az önce Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan aradılar. Öncelikle hepinize selamı var. Yurt dışı kampında olduğu için katılamadı bu organizasyona. Şöyle bir cümle kullandı ve sizlere iletmemi söyledi; Türki Cumhuriyetlerini de kapsayacak bir organizasyonla inşallah önümüzdeki sene çok daha iyi bir organizasyonla bir program içinde olacağız." diye konuştu.

"Öncelikle iyi bir insan olmak gerekir, sonrasında iyi bir futbolcu olacaksınız"

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan da sporculara şu öğütlerde bulundu:

"Futbolcu olmak kolay iş değil, özveri isteyen bir iş. Öncelikle iyi bir insan olmak gerekir, sonrasında iyi bir futbolcu olacaksınız. İyi futbolcu olabilmek için de çok çalışacaksınız, hocaların söylediklerine uyacaksınız. Gençlerin içinden iyi futbolcular çıkacağını biliyorum. Ayrıca memleketinize döndüğünüzde anlatacağınız güzel hikayeleriniz olacağını ümit ediyorum, hepinize hayatınızda başarılar diliyorum."

KKTC kafilesini temsilen konuşan sporcu Arda Alagöz, burada olmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, "Bütün Kıbrıs şu anda bizi konuşuyor. Öncelikle Kıbrıs'ta çok yetenekli futbolcular var, bunu burada gösterdik, çıktığımız 6 maçı da kazanarak büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Alagöz, koordinatör Özçağlayan'a, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazında kalarak hayatını kaybeden KKTC'nin Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrencilerin isimlerinin yer aldığı formayı hediye etti. Özçağlayan'ın hediye karşısında gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Konuşmaların ardından kampa katılan okullara katılım plaketi, sporculara ise sertifika ile madalyaları takdim edildi.

Törene, Sebat Gençlik Kulübü Başkanı Cemil Kalkışım, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay ve spor camiasından ilgililer katıldı.