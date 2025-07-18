Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı'nda Genç Yetenekler Ödüllendirildi

Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı'nda Genç Yetenekler Ödüllendirildi
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Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı, 39 takım ve yaklaşık 650 sporcu ile gerçekleşti. Kampın kapanış töreninde genç yetenekler ödüllerini efsane futbolcu Necati Özçağlayan'ın elinden aldı.

Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı'na bu yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden 39 takım ve yaklaşık 650 sporcu katıldı. Kampın son günü düzenlenen törende, genç yetenekler ödüllerini Trabzonspor'un efsane futbolcularından Necati Özçağlayan'ın elinden aldı.

Trabzonspor'un her yıl geleneksel olarak düzenlediği Futbol Okulları Yaz Kampı'nın, eski futbolculardan Mustafa Gedik anısına gerçekleştirilen ikinci etabı tamamlandı. Türkiye genelindeki Trabzonspor Futbol Okulları'ndan gelen sporcuların bir araya geldiği kampın ikinci etabına bu yıl toplam 39 takım katıldı. Genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamak ve Trabzonspor kültürünü daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen kamp, aynı zamanda futbolcu Mustafa Gedik'in anısı yaşatıldı. Yoğun ilgi gören kamp programının son gününde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ödül töreni düzenlendi.

"Yetenekli çocuklar keşfediliyor"

Kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Necati Özçağlayan, "Buradaki asıl amacımız Trabzonspor kültürünü

aşılamak ve buradan mutlu ayrılmalarını sağlamak. Buradaki çocuklar scout ekiplerimiz tarafından izleniyor. Yetenekli olanlar da inşallah ilerde Trabzonspor'umuza katılacaklar. Önceliğimiz Trabzonspor ama burada yetişen çocuklarımız çeşitli kulüplere de gidebilir. Ülke futboluna katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

"Önemli olan çocukların mutluluğu"

Tekirdağ Çerkezköy Trabzonspor Futbol Okulu Koordinatörü Gökhan Balıkçı, "Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Her yıl çocuklarımızla bu kampa katılıyoruz. En önemli olan şey çocukların bu sahada mutlu olmaları. Bir nebze onlara bizimde katkımız oluyorsa ne mutlu bize" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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