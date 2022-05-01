Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Trabzonsporlu futbolcular (1)

Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları

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Marek Hamsik'in ve Vitor Hugo'nun açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Trabzonsporlu futbolcular açıklamalarda bulundu.

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