Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Trabzonsporlu futbolcular (1)
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Spor
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Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları Uğurcan Çakır'ın açıklamaları Dorukhan Toköz'ün açıklamaları Marek Hamsik'in ve Vitor Hugo'nun açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35.
Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları
Uğurcan Çakır'ın açıklamaları
Dorukhan Toköz'ün açıklamaları
Marek Hamsik'in ve Vitor Hugo'nun açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Trabzonsporlu futbolcular açıklamalarda bulundu.
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AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor