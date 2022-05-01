Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Abdullah Avcı
AA - Hasan Taşcan - Spor
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Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları Toplu fotoğraf çekinilmesi Spor Toto Süper Lig'in 35.
Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Toplu fotoğraf çekinilmesi Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından basın toplantısı düzenledi. (3)
AA / Hasan Taşcan - Spor