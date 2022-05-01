Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
AA - Hasan Taşcan - Spor
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Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gelişi Futbolcuların toplantı salonuna gelip kutlama yapma Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZONSpor Toto Süper Lig'in 35.
Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gelişi
Futbolcuların toplantı salonuna gelip kutlama yapma
Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
AA / Hasan Taşcan - Spor