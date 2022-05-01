Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gelişi

Futbolcuların toplantı salonuna gelip kutlama yapma

Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.