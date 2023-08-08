Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor, 11 Ağustos Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanlar devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maç hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Koordinasyon ile devam eden idman sprint taktik çalışması ile son buldu.

Bordo-mavililer maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.