Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor, 11 Ağustos Cuma günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular salonda çalıştı ve akşam yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.