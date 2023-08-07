Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor, 11 Ağustos Cuma günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular salonda çalıştı ve akşam yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Cuma günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular salonda çalıştı.
Isınma ve kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer, akşam yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor