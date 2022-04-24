Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri yarın satışa çıkacak - Haberler

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Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri yarın satışa çıkacak

AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
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Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri yarın satışa çıkacak

Trabzonspor'un 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Trabzonspor'un 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin yarın saat 13.00'te satışa sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP Platinum 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı tribün 2 bin lira, Doğu tribün 1.250 lira, Fırtına tribün 750 lira ve kale arkasının 500 lira olduğu kaydedildi.

Passolig gişeleri, passo uygulaması ve passo.com.tr'den satışa sunulan elektronik biletlerin Trabzonspor logolu Passolig kartları ile satın alınabileceği aktarılan açıklamada, "Bilet kalması durumunda son gün TFF logolu kartlarla da bilet satışı gerçekleştirilecektir. Engelli biletleri ise Atatürk Alanı'ndaki Passolig gişelerinden temin edilebilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bilet alacak taraftarların dikkat etmeleri gereken hususlara da dikkat çekilerek, bilet gişelerinin hafta içi ve hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında, maç günü ise karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık olacağı vurgulandı.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

Trabzonspor, Antalyaspor, Cumartesi, Nisan, Spor, Haberler

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