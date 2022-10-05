Trabzonspor, Fransa'ya gitti Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Fransa'ya gitti. UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Fransa'ya gitti. Bordo-mavili kafilede 24 oyuncu yer aldı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında yarın Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek. II. Louis Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 19.45'de başlayacak. Bu maç öncesinde Fransa'ya hareket eden bordo-mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor'da Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynanan Kayserispor maçında sakatlıkları nedeniyle yer almayan Hüseyin Türkmen, Djaniny ve Gbamin kafilede bulunuyor. Trabzonspor kafilesinde Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan, Larsen, Hugo, Denswıl, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Sıopis, Gsbamın, Doğucan, Hamsık, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Lahtımı, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Nacı, Trezeğuet, Djaniny, Umut Bozok ve Gomez yer aldı. - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Hüseyin Türkmen Trabzonspor Fransa Spor Haberler

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