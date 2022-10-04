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Trabzonspor, Fransa'da kaybetmiyor

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Trabzonspor, Fransa'da kaybetmiyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Fransa'da daha önce oynadığı üç karşılaşmayı da kaybetmedi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Fransa'da daha önce oynadığı üç karşılaşmayı da kaybetmedi.

İlk olarak 1991-1992 sezonunda Olympique Lyon ile eşleşerek Avrupa'da Fransız takımları karşısında tur mücadelesi vermeye başlayan Trabzonspor, rakibini deplasmanda 4-3, sahasında da 4-1'lik sonuçla mağlup ederek, kupada üçüncü tura yükseldi.

Karadeniz ekibi, 2009-2010 sezonunda ise bir başka Fransız temsilcisi Toulouse ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya geldi. Rakibine ilk maçta sahasında 3-1 yenilen bordo-mavililer, deplasmanda 1-0 galip gelmesine rağmen turu geçememişti.

Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile grupta yaptığı ilk maçta sahasında 1-1'lik beraberlik elde etmişti. Dış sahada rakibi ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, Fransız takımları karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda 11 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 8 gol gördü.

11 yıl sonra bir Fransız takımı daha

Trabzonspor, 11 yıl sonra Avrupa'da bir Fransız takımıyla daha eşleşti. Lyon, Toulouse ve Lille'nin ardından Monaco ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, deplasmanda Fransız takımlarına karşı kaybetmedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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