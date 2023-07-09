Trabzonspor Flavio'yu Al Taawoun Kulübüne kiraladı

Trabzonspor, Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio'yu daha önce kiralık olarak forma giydiği Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübüne kiraladı. Al Taawoun Saudi FC, kulübe 200 bin dolar kiralama bedeli ödeyecek.

Trabzonspor, Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio'yu daha önce kiralık olarak forma giydiği Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübüne kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios da Silva'nın, Al Taawoun Saudi FC'ye, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Al Taawoun Saudi FC, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200 bin dolar ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Brezilyalı oyuncu, dün akşam bordo-mavili takımın Slovenya kampından ayrılmıştı.