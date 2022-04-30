MANİSA (İHA) - - Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti

Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğuna coşkulu kutlama

Manisa'da yaşayan Trabzonspor taraftarları 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu sokaklara çıkarak kutladı

MANİSA - Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor evinde Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 38 yıl sonra gelen şampiyonluk Manisa'daki Trabzonspor taraftarlarını da sokağa döktü.

Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala ilan ettiği şampiyonluk başta Trabzon olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla karşılandı. Antalyaspor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşayan taraftarlar bordo-mavili bayraklarıyla araçlarına binerek Manisa'da da şehir turu attı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.