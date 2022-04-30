Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti
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- Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğuna coşkulu kutlama Manisa'da yaşayan Trabzonspor taraftarları 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu sokaklara çıkarak kutladı Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor evinde Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak...
MANİSA (İHA) - - Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti
Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğuna coşkulu kutlama
Manisa'da yaşayan Trabzonspor taraftarları 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu sokaklara çıkarak kutladı
MANİSA - Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor evinde Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 38 yıl sonra gelen şampiyonluk Manisa'daki Trabzonspor taraftarlarını da sokağa döktü.
Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala ilan ettiği şampiyonluk başta Trabzon olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla karşılandı. Antalyaspor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşayan taraftarlar bordo-mavili bayraklarıyla araçlarına binerek Manisa'da da şehir turu attı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.