Trabzonspor, Filip Benkovic'i kiraladı

Trabzonspor Kulübü, İtalyan ekibi Udinese'nin Hırvat savunma oyuncusu Filip Benkovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Filip Benkovic'in 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Udinese'ye kiralama bedeli olarak 500 bin avro ödeme yapılacağı vurgulanırken, "Satın alma opsiyonunun kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 4 taksit halinde 2.5 milyon avro ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda, kulübe ödenen ve ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 10'u kadar ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Benkoviç ile yapılan anlaşmanın detaylarıyla ilgili olarak ise "2023-2024 futbol sezonu kiralama dönemi için 1 milyon 100 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir. Buna göre futbolcuya; 2024-2025 sezonu için 1 milyon 200 bin avro, 2025-2026 sezonu için 1 milyon 300 bin avro, 2026-2027 opsiyon sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödenecektir." denildi.