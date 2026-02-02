Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fethiyespor'u konuk edecek
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor ancak sakat oyuncularından dolayı eksik bir kadro ile mücadele edecek.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddasını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor