Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fethiyespor'u konuk edecek

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.