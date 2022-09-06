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Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Ferencvaros'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Ferencvaros'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.

Çift kale maç ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

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