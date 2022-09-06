Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Ferencvaros'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Ferencvaros'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.
Çift kale maç ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor