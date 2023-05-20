Trabzonspor, Fenerbahçeli Samet Akaydın'ı TFF'ye şikayet etti

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanan maçta gol sevincini secde ederek yaşayan Mahmoud Trezeguet'in üzerine tükürdüğünü iddia ettiği Samet Akaydın'ı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etti.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanan maçta gol sevincini secde ederek yaşayan Mahmoud Trezeguet'in üzerine tükürdüğünü iddia ettiği Samet Akaydın'ı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etti.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçında penaltı golü sonrası secde eden Mahmoud Trezeguet'in yanından geçerken tüküren Samet Akaydın'a tepkiler sürüyor. Fenerbahçeli oyuncunun kasıtlı olarak Mısırlı golcünün üzerine doğru tükürdüğünü öne süren Trabzonspor Kulübü, bugün yayımladığı açıklamanın ardından futbolcuyu TFF'ye şikayet etti.

Bordo mavili camia, sosyal medyada dolaşan ve taraftarlardan tepki toplayan görüntüler sonrası 'Rezillik, iğrençlik, insanlık dışı hareket' sözleriyle futbolcuya tepki göstermişti. Fenerbahçe Kulübü de,Trabzonspor'un tepki dolu açıklamasına "Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, önyargılı yaklaşımını kınıyoruz" karşılığını vermişti.