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Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti

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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda üç yenilgi

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları önünde deplasmanda 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1, Galatasaray karşısında 2-1'lik sonuçla gördü.

Büyük maçlarda yenilmedi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlubiyet yüzü gördü.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında 2022-2023 sezonunda 2-1'lik sonuçla aldı.

Trabzonspor'un 33 karşılaşması

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2020-2021Trabzonspor-Galatasaray0-2
2020-2021Karagümrük-Trabzonspor1-2
2020-2021Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2020-2021M.Başakşehir-Trabzonspor0-1
2020-2021Trabzonspor-Fenerbahçe0-1
2020-2021Kasımpaşa-Trabzonspor1-2
2020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-1
2020-2021Trabzonspor-Karagümrük2-0
2021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-2
2021-2022Kasımpaşa-Trabzonspor0-1
2021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-1
2021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2021-2022K.Gümrük-Trabzonspor0-2
2021-2022Trabzonspor-M.Başakşehir0-0
2021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-2
2021-2022Trabzonspor-Kasımpaşa1-0
2021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-1
2021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-1
2021-2022Trabzonspor-Karagümrük1-1
2021-2022M.Başakşehir-Trabzonspor3-1
2022-2023İstanbulspor-Trabzonspor0-2
2022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0
2022-2023Ümraniyespor-Trabzonspor0-1
2022-2023Trabzonspor-Kasımpaşa0-0
2022-2023Beşiktaş-Trabzonspor2-2
2022-2023Trabzonspor-Fenerbahçe2-0
2022-2023Karagümrük-Trabzonspor4-1
2022-2023Trabzonspor-M.Başakşehir1-0
2022-2023Trabzonspor-İstanbulspor4-0
2022-2023Galatasaray-Trabzonspor2-1
2022-2023Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor1-2
2023-2024Fatih Karagümrük-Trabzonspor0-0
2023-2024Fenerbahçe-Trabzonspor2-3

Kaynak: AA / Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Fenerbahçe İstanbul Futbol Spor Haberler

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