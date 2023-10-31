Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma çalışması ve çift kale maç yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 4 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor