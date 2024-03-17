Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe maçına farklı kadro ile çıktı

Güncelleme:

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta geçen hafta kazandığı maçın 11'inden farklı oyuncularla sahaya çıktı. Sakatlığı geçen Uğurcan Çakır kaleye geçerken, Bardhi ve Umut Güneş yerine Fernandez ve Enis Destan ilk 11'de görev yaptı. Trabzonspor taraftarları ise maç öncesi tribünleri doldurarak desteklerini gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde 5-1 kazandığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda sakatlığı geçen kaleci Uğurcan Çakır, Muhammet Tapa Tepe'den tekrar kaleyi devraldı. Bardhi'nin yerine Fernandez, Umut Güneş'in yerine de Enis Destan ilk 11'de görev yaptı.

Karadeniz ekibinde, Hüseyin Türkmen ile Onuachu, sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmadı.

Bardhi, 10 maç sonra yedek

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın devre arasında takımdan ayrılmasından sonra Enis Bardhi takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmuştu.

Bardhi, ligde 10 hafta sonra ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.

Orsic, ilk kez

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Southampton Kulübü'nden kadrosuna dahil ettiği Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic, sezon başında Slovenya'da gerçekleştirilen hazırlık kampında antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçirmiş ve sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç bağ yaralanması tespit edilmişti.

Orsic, sakatlığının ardından 7 ay sonra ilk kez bir resmi maçta 21 kişilik kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'de 4 değişiklik

Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı.

Sarı-lacivertli takımda Avrupa maçında forma giyen Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin yerine Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko ve İrfan Can Kahveci görev yaptı.

İstanbul temsilcisinde Çağlar Söyüncü, Joshua King, Rordigo Becao ve Bonucci maç kadrosunda yer almadı.

Tribünler doldu

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesi biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Papara Park tribünlerini doldurdu. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı tribüne alınmazken, misafir tribününde de ev sahibi taraftarlar yer aldı.

Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik görevlisi görev yaptı.

Trabzonspor taraftarları, kale arkası tribününde 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazılı dev pankart açtı. Tribünde Filistin ve Türk bayrakları yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Trabzonspor Fenerbahçe Spor Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
title