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Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Sarı-Lacivertli Taraftarlara Giriş Yasağı

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Sarı-Lacivertli Taraftarlara Giriş Yasağı
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Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarların stada alınmamasına karar verdi. Karşılaşma için 3 bin 500 güvenlik personeli görev alacak.

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların stada alınmamasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da oynanacak olan karşılaşma öncesi olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan ve Trabzonspor Kulübü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 3 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında yaklaşık 3 bin 500 güvenlik personeli görev alacak.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararlaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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