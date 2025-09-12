Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, yeni transfer kaleci Andre Onana da takımla ilk kez antrenman yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı.
Manchester United'dan transfer edilen kaleci Andre Onana, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor