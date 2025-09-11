Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu akşam 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.