Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktiksel çalışmalara ağırlık verdi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu akşam 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi

Galatasaray'ın yıldızını Atletico Madrid'e istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jota Silva, Beşiktaş için uçağa biniyor! İşte Türkiye'ye geleceği tarih

Süper Lig devi aylardır beklenen transferi sonunda bitirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.