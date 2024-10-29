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Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmalar arasında kuvvet ve duran top çalışmaları yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde ise teknik heyet ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Türk bayrağı açtı.

Trabzonspor, günün ikinci antrenmanını saat 16.00'da yapacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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