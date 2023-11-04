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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, özel uçakla İstanbul'a hareket etti.