Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Trabzonspor, antrenmanlarla maça hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, şut çalışması ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.