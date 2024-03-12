Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünü izinli geçiren futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.