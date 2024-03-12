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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Trabzonspor, antrenmanlarla maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünü izinli geçiren futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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