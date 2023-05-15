Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, ısınma ve topla çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.
Dar alanda oyunla devam eden antrenmanın son bölümünde oyuncular, taktik çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor