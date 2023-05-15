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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve handball gerçekleştirildi. Dar alan oyun ile devam devam eden antrenmanın son bölümünde taktik çalışması yapıldı.

Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Ali Yılmaz Fenerbahçe Spor Haberler

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