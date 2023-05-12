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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki akşam antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapıldı. Antrenman rondo çalışmasının ardından dar alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavili futbolculardan hafif sakatlıkları bulunan Manolis Siopis, Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil ise takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

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