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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

- Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması yaşayan Manolis Siopis, kas spazmı yaşayan Stefano Denswil ve uzun bir süredir sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz katılmazken, fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladılar.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını bu akşam da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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