Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Tekke önderliğindeki antrenmanda oyuncular kuvvet çalışması yaptı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Antrenmanının ilk 20 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
