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Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, süper ligde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, kuvvet ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet ve sahada duran top çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, akşam antrenmanın da ise dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor

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