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Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda oyuncular kuvvet ve duran top çalışması yaptı.

TRABZONSPOR Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bu sabah saat 10.30'da yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını saat 16.00'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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