Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım İstanbul'a hareket edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. 5'e 2 ile süren antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gidecek.
Kaynak: AA / Spor