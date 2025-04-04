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Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başladı. Antrenman, aerobik koşu ve teknik ısınmanın ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından dinamik ve teknik ısınma gerçekleştirdi.

Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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