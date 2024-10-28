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Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimindeki antrenmanda oyuncular, topa sahip olma çalışmaları yaptı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Üçerli takımlar halinde 6'ya 6 dar alanda oyunla devam eden antrenman, koşu çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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