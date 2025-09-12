Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe Karşısında Mağlubiyet Serisini Bitirmek İstiyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Karşısında Mağlubiyet Serisini Bitirmek İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı kazandığı son 9 maçta 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Trabzonspor, Fenerbahçe ile haftasonu oynayacağı karşılaşmada bu seriyi sonlandırmayı hedefliyor. Ligin ilk 4 haftasında yenilgi almayan bordo-mavililer, zirve iddiasını sürdürmek için puan almak istiyor.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 2024 ve 2025 yıllarında maç kazanamayan Trabzonspor, sarı-lacivertliler karşısında hafta sonu oynayacağı müsabakada bu hasretini sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligin ilk 4 haftasında yenilgi almayan bordo-mavililer 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan elde etti. Zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarındaki mağlubiyet serisini bitirmek istiyor

Trabzonspor; İstanbul ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 9 maçı kazanamadı. En son 4 Kasım 2023'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra üç büyüklerle oynadığı müsabakalarda galibiyet elde edemedi.

Karadeniz temsilcisi; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 9 maçta 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Üç büyüklere karşı olan kazanamama serisini Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sonlandırmak isteyen Trabzonspor, bu sezon hem taraftarının güvenini pekiştirmeyi hem de zirve yarışındaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Trabzonspor'un Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

4 Kasım 2023

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3

21 Ocak 2024

Trabzonspor - Galatasaray: 1-5

4 Şubat 2024

Beşiktaş - Trabzonspor: 2-0

17 Mart 2024

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3

15 Eylül 2024

Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

3 Kasım 2024

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3

16 Aralık 2024

Galatasaray - Trabzonspor: 4-3

15 Şubat 2025

Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1

6 Nisan 2025

Fenerbahçe - Trabzonspor: 4-1

10 Mayıs 2025

Trabzonspor - Galatasaray: 0-2 - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli

Bahçeli iki belediye başkanı için tahliye ve göreve iade istedi
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım

Bahçeli'den olay çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım
2 polisi şehit eden saldırgan, av meraklısı babasıyla atış talimi yapmış

Telefonu incelendi! 2 polisi şehit eden caniyle ilgili çarpıcı detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.