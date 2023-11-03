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Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor, galibiyet için mücadele edecek.