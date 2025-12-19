Haberler

Trabzonspor, basketbolda Fenerbahçe'yi konuk edecek

Güncelleme:
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Ligde 8. sırada bulunan bordo-mavililer, en skoreri konumundaki Marcquise Reed ile rakibini zorlamayı hedefliyor.

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Ligde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 17 puan alarak 8. sırada yer alan bordo-mavililerde, ABD'li şutör oyun kurucu Marcquise Reed, 239 sayıyla ligin en skoreri konumunda yer alıyor.

Fenerbahçe Beko ise bu sezon bulduğu 995 sayıyla ligde şu ana kadar en çok sayı atan takım oldu.

Trabzonspor, deplasman maçlarından 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılırken sahasında Bursaspor Basketbol, Anadolu Efes ve Beşiktaş GAİN'e yenildi.

Karşılaşma, 20 Aralık saat 18.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
