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Trabzonspor, Federasyon Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Trabzonspor, Federasyon Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi
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Basketbol 2025 Erkekler Federasyon Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Çayırova Belediyesspor'u 81-64 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Basketbol 2025 Erkekler Federasyon Kupası çeyrek finalinde Çayırova Belediyesspor'u 81-64 yenen Trabzonspor, yarı finale yükseldi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 28-11 üstün geçen Trabzonspor, soyunma odasına 50-36 önde gitti.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren bordo-mavililer, üçüncü periyodunu 63-45 önde tamamladığı müsabakadan 81-64 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
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